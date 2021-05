Plus de 200 composts collectifs à Bruxelles !

Depuis plus de 20 ans, la Région bruxelloise soutient le développement des composts collectifs. Cette année, 16 demandes citoyennes ont été introduites dans le cadre de l’appel à projets Inspirons le quartier. Le nombre de composts collectifs ne cesse de croître en Région bruxelloise et le cap des 200 composts de quartier vient d’être franchi !

Actuellement, un(e) Bruxellois(e) jette en moyenne 19 kg de nourriture par an. Près de la moitié du contenu des sacs blancs se compose de déchets alimentaires. Ces déchets constitués essentiellement d’eau sont brûlés à l’incinérateur ce qui émet des gaz à effet de serre.

Ils représentent pourtant une richesse inestimable pour les sols car quand ils sont compostés, les biodéchets nourrissent naturellement le sol. Et des sols bien nourris, grâce notamment au compost, produisent mieux, sont plus résilients aux aléas climatiques et captent plus de carbone. Avec le Gouvernement bruxellois, le ministre bruxellois de la Transition climatique, de l’Environnement et de la Propreté publique, Alain Maron (Ecolo) a décidé d’augmenter le tri et la récupération des biodéchets.

« Chaque année, ce sont environ 85.000 tonnes de biodéchets qui partent en fumée au lieu de retourner nourrir la terre qui les a produit. Composter nos biodéchets nous permettra de fournir du terreau aux jardiniers bruxellois, qu’ils en aient besoin pour leurs plantes d’intérieur, leur jardin ou l’entretien des parcs publics. Composter est un geste simple, que chacun peut décliner à sa manière, en fonction de sa situation : en solo ou en famille chez soi, entre voisins dans un compost collectif ou encore en sortant son sac orange », indique-t-il.

Valoriser ses biodéchets

Le compostage est essentiel dans la valorisation des biodéchets. C’est une action responsable à la portée de tous. La Région bruxelloise accompagne les Bruxellois qui souhaitent s’y mettre.

200 guides du compostage dispensent des conseils pratiques. Bruxelles Environnement formera 40 nouveaux

maîtres-composteurs cette année, près du double par rapport à l’année passée.

Les composts collectifs soutenus par Bruxelles Environnement et les communes sont de plus en plus nombreux pour permettre aux Bruxellois de recycler leurs biodéchets en-dehors de chez eux et de partager des moments conviviaux entre voisin(e)s. La collecte sélective des déchets alimentaires dans les sacs oranges complète ce dispositif. Les déchets alimentaires ainsi collectés sont traités dans un centre de biométhanisation où ils sont transformés en énergie et en compost. Le Gouvernement bruxellois travaille actuellement à la réalisation d’une usine de biométhanisation en Région bruxelloise.

À l’initiative d’Alain Maron, la Région bruxelloise lance un site internet pour sensibiliser les Bruxellois à l’importance du compostage et de la valorisation des biodéchets. Conçu conjointement par Bruxelles Environnement et Bruxelles Propreté, ce site fournit toutes les informations, les trucs et astuces pour valoriser ses déchets alimentaires.