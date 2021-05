Port du voile à la Stib: l’expertise de Marc Uyttendaele demandée et apportée!

Le CEO de la Stib, Brieuc de Meeüs, a demandé à l’avocat Marc Uyttendaele de se pencher sur la récente décision judiciaire qui condamne le plus gros employeur public de Bruxelles suite au non-engagement d’une femme voilée. S’attachant à démontrer «le caractère militant de la décision», Me Uyttendaele avance – en résumé – que, si la Stib n’interjette pas appel dans cette affaire, elle devra à l’avenir renoncer à sa politique de neutralité exclusive et ne pourra pas non plus appliquer une politique de neutralité inclusive à la carte, c’est-à-dire uniquement pour ses membres du personnel qui ne sont pas en contact avec le public…

** ******** ** ******* *********** ** ********* * *** **** ****** *** ********* **** ** **** ** **** **** ********* ****** ** ********* *** ********* *** ************** ******* ** ****** ** *********** ************ **** ***** *** ************** ********* ** ****** ** ***** ***** ** ************** ******* ***** ******* ** ***** *** *********** ********* ** ********** ***** ********* ** ******* ** ********* ************ ** *** ********** ** *** ********** *********** ***** ** * **** ** ******* **** ******* ** *** **** ************ *** ******** *** **** ** ***** *** ********** ***** ********** ** ************** *********** ********* ********** ***** *** *********** ** *** **** ******* ** *********** ********** **** ** ***** ********** ** *********** ** ******* ******* *** ***** ********** **** ******* ******** ********* * ******* *** *********** ** ****** ********* *** ***** *** ** ******* ****** ** ** ************** ** ********** ** ********** *** *** ******* ***** ** *** *********** ********* *** ***** *** ***** ******* ** ***** ************** ** ****** **** ** ***** *********** *** ***** ** ********** *** ** ***** *********** ** ****** **** ********** *** ***** ******** *** ** ****** ******************* * ***** ****** ******* ** *************** ** ******** ** ******* *********** ** ********** ********* ******* **** ******* ************* ** *** **** *************** ******** ** *********** ****** *** ** ******* ****************** ** ** **** ** ******** ****** ** ******** ***** ** **************** ** *** ************** ***** ** ***** ******** ********* ********** *** ******* ********** ** ** **** ** ****** ** ****** ** ********* ** ********** *** ** ******** ** *********** ********* *********** ** ******** ********** ** ************ *** ******* ** *** ********* ** **** ** **** ***** ************** **** ******* ******* *** **** ****** ** ******* * ***** ** *** ***** ******** ** ********* ********** **** *********** *** ******* ******* ****** ***** ****** *** * ******** ** **** **** ***** ******* *** **** *** ******** ** *********** *** ************* *** **** ******** ******** ** ***** ********** ** **** *** ***************** *** *** ***** *** ****** ****** ******** ******* *** *** *************************** *** ********* ** ******* ******* ********* ** ***** ** *** **** **** ************ ********************** ** * *** ***** **** **** ** ***** *** **** *** ************* ********** *** *** ********* ********* *********** ** ******** ** ****** ************ ********* *********************** ********** ** ******************* **** ** *********** ******* **** ** ***** ***** ** **************** *** ******* *** ********** ********** ** **** ************************* ***** ******* ************ **** *** ********* ***** ********** ** *********** ** ** **************** *********** ********* ************ ************* * ************ *** ****** *************** ** *********** ********* ************ ******** * ************ *** ****** **************** *********** ************* ** ***** ********* **** **** ********* ************* **** ************** *** ** **** * ************** ** ****** **** ******** ************** *** **** ******** **** *** ********* ******** ************* ***** ************ ** *** ********* ** ********** ******* ************** ********** ******* *** *********** *********** ***** *********** ** **** ***** ** ** ************** ********** ***** ********** **** ************ **** **** **** ** ******** *************** ** **************** ** *** ********* ** *********** ********** ** ******** *** ****** ********** ** ********* *** ** ********* ***** ************ ** **** ***** ******** ** ** ********** *** ******* ************** ******************* ******* ** ************ ** ** **************** ********** ** ************ **** *** ** ***** ******** *** *********** ** ** **** ** ********* ** ********** ** *** ************ *** *********** ****** *** *********** *** ****** ** ******** *** ********** ** ********** ** ******* ** ******** ********* ***** ** ********* *** ****** ** ** *** ********* *** **** ********* *** ************** ********** ** ******* **** ** ***** ****** ** ******** ******* ****** ******* ** *********** ********** **** ***** ******* ****** ***** **** ***** ** ** *********** ***** *** ********* ************* ** *** ****** ********* ** ** ** ** *********** ***** *** ********* ********** ** *** ** ******* **** ** *************** ****** *********** *** *********** ** ** *********** **** ** ********** ** ********** ***** ** ** ********* *** ** ******************* ********** **** ***************** ** ********** ********** ** ********* ******** ** ***** ********* ** ** ********** ** **** **** ** ******** ***************** ** ** ***** ** ************ *** ****** *** ** ***** ************ ** **** ********* *********** ** ******* ***** **************** ** ************ ** ** *********** ** ** **** *** ***** ** ***** ** *** ******** *** *** ************** ***** ********* ** **** *** ** **** ** **** ********* *********** ** ******** *************** ******* *********** ** ************* ****** ****** ****** ********* ****** ** *** ******** ********** ** *********** ***** ********* **** *********** ** ***** ***** ** ******* ********** ** ** **** ** ********** ** ******* ********** ** ** ******* ** ** ********** ** ********* ********* *** ******* ** ******* ** ********** *** ***** ********* *** *********** ** ************* ************* **** ** ****** ** ********* ***** ** *** ******** ** *********** ** ** ********* ****** ****** ***** ***** ******* ******** ********* **** *** ******* **** ******** ** **** ****** ******* ***** **** **** ****** *** **** ****** ** ** ****** ** ******** ** ****** *** ************** ************ *** ** ********* * **** ****** ** *** ****** **** ***** ********* ******* ********* ******** ** **** ** *********** *** ** **** ********** *** **** *** ********** ** ** ************ ** ************* ** ***** ********** ********** ************ ** ************ **** ** **** ******** ** ********** ** *** ***** ** ** *********** ** ********** ** ** ****************** ** ********** ****** ** ******************* ************* ** ** **** ******* *************** ** ***** *********** ** ** ********* ** *********** ********** ** ******** *** ********* ******* ** **** *** ****** ***** ** ** ******** ** *** ****** *** ********** **** **** ************ ***** *********** ******* ************** ** ** ***** ************ ** *************** ** ***************** ** ***** ******** *********** ** *** ****** ****** *********** *** ******** *************** ** *********** ********* ****** **** **** *** ******* ** ****** *** ********** ** ******** ********** ** ***** ********** ******* ** ****** ** ****** ****** ** *********** ** ************ ********* *** ** ************* ** ********** ************** *************** ************* **** *** ********** ******** *** *** ******** ** ** *********** ********** ** ********* ****** ***** ******** ** ***** ***** *** *************** ****** ******** ** *********** ********* ****** ************ ******* ************** ******** ** *** ******* ****** **************** ** ************* ** ** **** ** ******* ** ********* ************ ********** ** ************** *** ** **** ************* **** ** *********** ***************** ****************** ** ********** ************** ***************** ******************** *** ************ ********* ********** ** *************** ******* **** ** ********* ************ *********** **** ********** ** ****** ******** *** ***** ********* ****** ********* ***** ***** ******** *** *** ******** ** ******** ** *********** ********* ****** *************** ** ****** ** *********** * ** ** ********** *********** ** ********** *** ****** ** ********* ** *** ********* ************** ********* **** ********** ** ************** *********** ***** ** ******** ** ** ******** ***** ******** *** ************ ** ********* *********** ** ********* ********** ** ******* **** ** ******* ********* ********* ** ******* ************** ********* ********* ** ******* ************** ****** *** ********* *************** ** ************* ******* ************** ********* *** ** **** ** ***** ********* *** ********* ***************** *** ***** ** ************* **** ** ******** ** ** **** ***************** ***** ********* * ***** ********* **** **** ** ******* *********** ******* ****** ** ****** ****** **** ** ** *************** ** ********** ********* ** ************** ** ********** ** ** **** ************************* ********** **** ******************* * ***** *** ****** *********** ******** ** ******** ****************** ********** ****** ** *************************** ********** *** ******* ** ******** ******** *** ** ************* ** **** ** ******** *** ************ *********** ** ** *************************** ******* ***** *********** **** ** ********* ** ************** *** ** ** **** ** ************ *** ********** ** ** *************************** *** ******* *** ****** *********** ********************** *** ************** ** ********** ** ******** ** ******* * ********* ** ******** ********* ***** ******** **** **** ******* * ****** *** ********** ** ** *********** ** ***** *********** **** ** ************* ** ********** ** ** *********** **** ** ***** ********** ********** *** ** ******* ** ****** ******* ****** ** ********* ******* ** **** *** ********** ** ************** ** * *** ************* ** ********** *********** ** ********* ** ********** ***************** **************** ****** *** ******* ** **** ************** ** **** ** ********** ***** ***** ** ********** ****** *** ********* *** **** ************ ********** *** ************** *** *********** ** ****** ******* ** ********* ********* ** **** *** ** ********** ********* ****** ******* ** *********** ********* ** **** ** ***** ** ** ******* *** ******* *** ****** ** ******* ****** **** ** ****** ** ********* *** ** ******** ****** ***** ** ******* **** ****** ***** ************* ******* **** *** ******* **** ******* ** ******* ** ** ************ ** ******* ********* **** ****** *** ** ****** ****** ********** *** ** ***** *** ******* ********** ***** *************** **** ** ******* **** ** ******** ** ** **** ***************** ****** ******** ******* ************* ** *** ********** *** ***** ************ ** ************* **** *** ********* ** *** **** ****** ************ ** **** *************** ** ********* ** **************** ********* **** ** ********* **** *** *********** ** ** ********* ************* **** ** ********* ** ********** ********** ** *** ******** *********** ************** ***** ** ************** ** * *** **** *** **** ** ***** ** ** ********** ********** ** ********** *** **** ** **** ***************** *** ** **** ** ******* ** ********* *********** ****** ************ ** ***** ************ *** ** ******** ** ******** *** ** **************