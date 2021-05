484 personnes vaccinées grâce à l'antenne locale à Saint-Josse

Depuis son lancement, l'antenne communale de vaccination, fruit d'une collaboration avec la Cocom, connaît un succès croissant auprès de la population.

Vivement souhaitée par le bourgmestre Emir Kir afin de garantir un accès égal au vaccin pour la population, l'antenne a ouvert avec une capacité de 120 doses pour passer à 360 à l'heure actuelle.

En misant sur la proximité et l'ancrage local, la présence de cette antenne a pour objectif d'atténuer les conséquences de la fracture numérique et les disparités socio-économiques.

« Ce premier bilan démontre l'efficacité d'une approche basée sur la relation de confiance et de proximité. En s'appuyant sur l'expertise des autorités communales, la mobilisation des équipes de terrain, la collaboration des maisons médicales, des pharmaciens, l'appui des bénévoles et le soutien de la Cocom, nous atteignons notre objectif principal : permettre à ceux qui le souhaitent d'avoir accès à la vaccination », se félicite le bourgmestre.

L'antenne communale de vaccination se situe à la salle de sport Nelson Mandela - rue verte 50 à Saint-Josse. Elle est accessible après prise de rendez-vous de 10 heures à 17 heures.

Pour rappel, les équipes communales et Emir Kir continuent à être présentes sur le terrain via les points communaux d'information sur la vaccination afin de sensibiliser et inscrire la population à l'antenne communale de vaccination.