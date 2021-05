Que se passe-t-il à Bruxelles? Un «Boum» entendu dans les environs!

Une forte détonation a été signalée par plusieurs personnes dans la région de Bruxelles ce vendredi matin.

Une grande partie de Bruxelles et de sa périphérie a été surprise par une forte détonation vers 10h30 ce vendredi matin. Plusieurs personnes ont témoigné dans ce sens sur les réseaux sociaux.

La détonation, qui a fait bouger des fenêtres et des voitures, était en réalité un avion ayant franchi le mur du son. Une information confirmée au Laatste Nieuws par le commissaire de police Koen Luppens de la zone de Dilbeek.

La détonation a pu être entendue et ressentie à Anderlecht et Sint-Jans-Molenbeek, mais aussi dans des communes flamandes telles que Dilbeek, Affligem, Roosdaal, Wemmel, Merchtem et Asse, et même jusqu’à Ninove.