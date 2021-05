Frank Vandenbroucke prend la défense de Marc Van Ranst: «Il a le devoir de parler»

Interrogé sur la situation de Marc Van Ranst, caché à cause de Jürgen Conings, le ministre de la santé a pris la défense de l’intéressé.

Voilà plus d’une semaine que Marc Van Ranst doit se cacher et se protéger. Menacé par Jürgen Conings, le militaire répertorié comme « extrémiste » de droite « potentiellement violent » par l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (Ocam), le virologue fait profil bas. Une situation surréaliste pour Frank Vandenbroucke. « Il est menacé car en tant que scientifique, il a dû donner des conseils très désagréables », commente le ministre de la santé ce vendredi matin sur Radio 1.

Pour rappel, hier jeudi, le commissaire corona Pedro Façon déclarait que les experts devaient pouvoir se sentir libres et en sécurité mais leur demandait tout de même une certaine retenue dans leur communication, expliquant qu’il fallait faire une distinction entre « l’expert » et le « commentateur social ». Pour Frank Vandenbroucke, le monde politique ne doit pas se diviser sur la question mais faire front.

« En tant que personne privée, Marc Van Ranst a le droit d’exprimer son opinion. Ne déformons pas les choses. Ce dont nous parlons, c’est que Marc van Ranst a été menacé par quelqu’un, qui s’est tenu devant sa maison avec des lance-roquettes dans sa voiture. Marc Van Ranst et sa famille sont enfermés depuis plus d’une semaine. Pourquoi ? Essentiellement pour le rôle qu’il joue en tant que scientifique et virologue », commente le ministre.

Il ajoute également soutenir le virologue « sans réserve. Même si je ne suis pas toujours d’accord avec ses conseils. Un scientifique a non seulement le droit, mais aussi le devoir de parler. Et une société dans laquelle une telle personne est menacée, c’est quelque chose qui me fait mal ».