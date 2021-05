Evere: un nouveau hall sportif

Beliris va investir dans plusieurs projets à Evere, dont la construction d’un nouveau hall de sport.

Beliris prévoit de prendre la maîtrise d’ouvrage de la construction du nouveau hall sportif dans le parc d’Evere. « Les Everoises et Everois attendent ce nouveau hall des sports depuis de nombreuses années pour répondre aux besoins des clubs sportifs de la commune et des environs. Ce hall permettra d’augmenter les espaces disponibles pour la pratique sportive à Evere. Notre commune est extrêmement dynamique avec plus d’une trentaine de sports différents qui peuvent être pratiqués en plein air ou indoor », s’enthousiasme Ridouane Chahid (PS), bourgmestre

f.f. également en charge des Sports.

Ce bâtiment remplacera à terme l’ancien hall sportif inadapté et dont une partie s’est effondrée il y a plusieurs années. Le nouveau hall comprendra une salle omnisports et une petite salle. Il sera connecté au complexe de bâtiments existants occupés par des associations socioculturelles et sportives. Il sera équipé de vestiaires modernes et adaptés également pour les sports pratiqués en plein air sur les terrains environnants où s’entraînent notamment des clubs à vocation régionale comme le Royal Hockey White Star ou le club de Football américain Brussels Tiger.

« Équipé d’un espace Horeca et d’espaces pour le sport et la vie associative, le nouveau complexe sera un vrai lieu de vie mettant en lien sport, culture et vie sociale », explique Ridouane Chahid. D.R.

« Le projet architectural porté par le bureau Altiplan est un grand plus pour ce complexe sportif. Il s’agit d’un bâtiment de qualité qui sortira rapidement de terre puisque nous espérons que le chantier commence dès 2022 », commente David Cordonnier (PS), échevin en charge des Travaux publics.

Rénovation de l’avenue Jules Bordet

Beliris a prévu de participer à la rénovation de l’avenue Jules Bordet, artère structurante de la commune d’Evere. « L’avenue Bordet est une autoroute urbaine inadaptée à la réalité des riverains. Il est urgent de réaménager cette voirie pour répondre aux besoins des quartiers. Les moyens sont enfin mis sur la table pour avancer concrètement dans ce projet », se réjouit l’échevin de la Rénovation urbaine, David Cordonnier qui rappelle qu’« il faudra le faire main dans la main avec les citoyens ».

Cet avenant met l’accent sur la mobilité puisqu’il prévoit également l’étude des trajets cyclables le long des lignes de chemin de fer (RER Vélo ou réseau Vélo+) et notamment le long de la ligne 26 qui traverse Evere de part en part.

Beliris aussi poursuit ses engagements dans la concrétisation de l’extension du réseau de métro vers Evere. À terme, trois stations de métro (Tilleul, Paix et Bordet) permettront aux Everois d’être mieux connectés à la ville et de faciliter leur mobilité. « Le Métro 3 est un projet capital pour désenclaver le nord-est de Bruxelles et se connecter à l’ensemble du territoire régional, il va considérablement améliorer la mobilité dans toute la Région en connectant Evere, Schaerbeek, le centre-ville, Saint-Gilles et Forest au réseau régional de métro », rappelle Ridouane Chahid.