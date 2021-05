Coronavirus: la Foire du Midi, ce sera en août ou bien dès juillet?

La Foire du Midi aura bien lieu cet été, on le savait déjà depuis le dernier Codeco. Reste à savoir quand. Si rien ne change, ce sera au mois d’août, quand le protocole sanitaire actuel aura été levé. Mais les forains souhaitent que le prochain Codeco lève les mesures sanitaires un mois plus tôt, de manière à ce que la Foire du Midi puisse avoir lieu à sa date habituelle, c’est-à-dire du 15 juillet au 15 août.

« J’ai rencontré les forains cet après-midi », nous explique l’échevin du Commerce de la Ville de Bruxelles Fabian Maingain (DéFI), confirmant une information de la DH. « Le protocole en vue de la réouverture est connu mais les forains souhaiteraient que le prochain Comité de concertation (Codeco) lève ce protocole dès le 1er juillet, plutôt que le 1er août. Ils se disent même prêts à entamer une action judiciaire pour l’obtenir ».

L’avantage de lever le protocole un mois plus tôt est évident à leurs yeux. « Cela permettrait d’organiser la Foire du Midi à la date habituelle et donc, pour eux, cela signifierait de pouvoir recommencer à travailler plus tôt. »

Car le protocole sanitaire prévu pour encadrer les foires dès le 9 juin n’est pas simple à appliquer. « Il prévoit un sens de circulation, des comptages à faire pour ne pas dépasser un certain nombre de personnes par attraction, en fonction de sa taille et de sa profondeur… cela nécessite des calculs compliqués. »

Mais cette demande au Codeco n’est-elle pas un peu trop locale pour avoir des chances d’être entendue par le Comité de concertation ? « Non, car elle intéresse tous les forains. Ils craignent que ce protocole, compliqué à appliquer, incite les communes à annuler toutes les foires prévues en juillet ! Déjà, celle d’Anvers est annulée car le site est occupé par un centre de vaccination. Or, la moitié des forains vivent de leur participation à ces petites foires. Recommencer en août, pour eux, c’est perdre la moitié de la saison. »

Fabian Maingain n’est évidemment pas contre l’idée mais ce n’est pas lui qui décide. « On a convenu avec les forains de se revoir après le Codeco (prévu le 4 juin). mais, à ce moment-là, on tranchera. »

Avec deux options sur la table. « Soit le Codeco ne veut pas avancer la fin du protocole (de fin juillet à fin juin) et la Foire du Midi aura lieu en août. Soit, le Codeco accepte de l’avancer et la Foire du Midi pourra se tenir dès la mi-juillet, comme d’habitude. »