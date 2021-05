La 12 e New York International Spirits Competition est un concours qui a réuni plus de 1.400 alcools en provenance de 39 pays ainsi que 34 des états formant les États-Unis. Et le Pumpgin Princesse Vampire de l’Ucclois Stéphane de Lobkowicz y a remporté une distinction. Celle de «Belgium Gin of the Year.»

