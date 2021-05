Les Friends enfin réunis: Rachel et Ross s’aimaient vraiment!

La réunion très longtemps espérée du cast de « Friends » a eu lieu. Non sans émotions ni révélations. On a vu l’émission événement et on vous dit presque tout...

Ils sont restés amis dans la vie. Mais, pour le grand public, ces « Friends » ne se sont plus réunis au Central Perk depuis… 17 ans et cet ultime épisode (en 2004 donc) qui a fait pleurer dans des dizaines de millions de chaumières. Aujourd’hui, 100 milliards (oui, oui !) de vues plus tard sur les plateformes, Rachel, Monica, Phoebe, Joe, Chandler et Ross ont repris, enfin, du service pour nous faire hurler de rire lors d’une réunion très longtemps espérée.

Rendez-vous était donc pris par la plateforme américaine HBO Max ce 27 mai pour des retrouvailles bourrées d’anecdotes, dans les décors originaux de la série, de l’appart de Monica et Rachel (la plupart du temps) au divan du Central Perk. Et revenir sur les lieux du crime – ou plutôt de la série la plus connue au monde – pour les six acteurs n’est pas sans émotion. Les émotives Jennifer Aniston et Courteney Cox ne retiennent pas leurs larmes… Mais aucun n’a de mal à renfiler le costume du personnage qui l’a rendu ultra-célèbre, le temps d’un sketch réadaptant la fameuse scène du quiz qui avait vu Monica et Rachel perdre leur appart. L’occasion de rejouer et de réentendre quelques répliques cultes et de revoir aujourd’hui Tom Selleck (alias Richard) ou Janice (et son rire) franchir le pas de la porte, d’entendre les parents fictifs de Ross et Monica se souvenir du lien réellement familial qui les liait aux six acteurs ou encore d’entendre Lady Gaga chanter « Smelly Cat » avec Phoebe… Dingue ! Ça vous met l’eau à la bouche ? Alors, comme cette émission événement n’a pas encore été diffusée officiellement chez nous (il faudra attendre TF1), on vous en dit un peu plus, sans trop en dévoiler…

Le risque Aniston. Elle est la dernière à avoir été castée, alors qu’elle avait déjà signé pour une autre série. Elle devait, au début, tourner les deux en parallèle. Mais, une fois dans la peau de Rachel, Jennifer Aniston veut s’y consacrer corps et âme. Elle demande donc à quitter l’autre série (« Muddling Through »). « Je vous en prie, libérez-moi, je m’amuse tellement sur ‘Friends’ », demande-t-elle. Le producteur lui répond : « Cette série ne fera pas de vous une star ! ». On ne sait pas ce qu’est devenu ce producteur.

Joe s’est déboîté l’épaule en plein tournage. C’est assurément l’un des épisodes inoubliables des 10 saisons… Celui où Ross presse tous ses amis pour se rendre à une soirée où il est mis à l’honneur. Rachel traîne, Monica s’emmêle avec le répondeur de Richard et Joe et Chandler se défient. Matt Leblanc (Joe) se jette sur le divan mais se réceptionne mal : il se déboîte l’épaule. Mais ils doivent continuer à tourner ! L’épisode suivant, l’attelle de Matt sera intégrée au scénario après une chute imaginée de son lit.

Rachel et Ross se plaisaient en vrai. Et ça, c’est le big scoop ! « J’avais complètement craqué sur Jen », confie David Schwimmer à James Corden (Monsieur « Carpool Karaoke »), hôte des retrouvailles. Et « c’était réciproque », renchérit Jennifer Aniston. Mais l’histoire d’amour entre Rachel et Ross ne se déroulera finalement que sur les écrans. « On craquait vraiment l’un pour l’autre mais l’un de nous était toujours dans une relation et on respectait ça. » Ils se sont loupés dans la vie, mais, dira Jennifer, « l’amour qu’on avait l’un pour l’autre est passé entre Ross et Rachel ».

Monica et Chandler ne devaient pas rester ensemble. C’est en voyant la réaction très positive du public hilare – pour rappel, la série était tournée face à un auditoire – après que Monica et Chandler ont couché ensemble à Londres que les créateurs de « Friends » ont décidé d’en faire un véritable couple…

Dernière scène : tout le monde pleurait pour de vrai. L’ultime scène de « Friends », où les six clés sont déposées sur le comptoir de l’appartement restera dans toutes les mémoires. Le plateau, acteurs et techniciens, était en pleurs. « Comment on a réussi à faire une scène ? », se demandent les comédiens 17 ans plus tard. Même la fin, ils ne l’ont pas loupée.

Charlotte Vanbever