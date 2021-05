Horeca Bruxelles: DéFI demande des horaires intérieur et extérieur fixés à 23h30

En vue du prochain Comité de concertation, les élus DéFI de Bruxelles et de Wallonie demandent l’alignement des horaires intérieurs et extérieurs dans l’horeca à partir du 9 juin.

Après un bilan dramatique de la réouverture des horeca wallons et bruxellois soumis aux caprices de la météo, la perspective d’une réouverture complète du secteur le 9 juin prochain est attendue de manière salutaire par les exploitants. Pourtant, selon le calendrier et annonces prévus par le Codeco, cette réouverture risque de rester problématique pour de nombreux acteurs.

En effet, si DéFI salue l’élargissement des horaires en terrasses pour permettre aux Horeca de diffuser les matchs de l’Euro, la juxtaposition de deux horaires différents n’est pas sans poser de nombreuses difficultés pour les exploitants et les communes. Fabian Maingain, échevin des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles, estime que « cette différence d’horaire risque d’être extrêmement difficile à appliquer pour l’horeca et à contrôler par les services de police ».

Beaucoup de questions subsistent et le report du Codeco lié au Covid passe mal. En effet, comment les horeca vont-ils gérer la continuité d’une table en terrasse après 22h ? Comment les communes vont-elles pouvoir contrôler et éviter les rassemblements extérieurs en cas de diffusion des matchs de l’Euro ? Comment les exploitants vont-ils pouvoir continuer à exploiter des terrasses en cas de conditions météorologiques difficiles ?

C’est pourquoi DéFI demande que les horaires d’ouverture des Horeca à partir du 9 juin prochain soient fixés à 23h30, en intérieur comme en extérieur.

Enfin, DéFI regrette le report du Codeco prévu ce 28 mai. Il est important que les protocoles et arrêtés ministériels soient communiqués à temps pour permettre aux entreprises et collectivités locales d’en prendre connaissance et d’assurer leur mise en pratique pour le 9 juin.