Fratricide à Uccle: peine de 20 ans de prison requise à l’encontre d’Olivier De Bock

La procureure a requis, mercredi après-midi, devant la cour d’appel de Bruxelles, une peine de 20 ans de prison à l’encontre d’Olivier De Bock, qu’elle estime coupable du meurtre de son frère. « Yves De Bock n’est pas sorti de chez son frère vivant le 25 mars 2014 », a-t-elle dit. « Tout autre scénario est impossible ».

La procureure a fait état de tous les éléments d’enquête, relatifs à la téléphonie et aux analyses ADN, et de toutes les contradictions dans les versions données par le prévenu, pour conclure qu’Yves De Bock n’a pu qu’être tué alors qu’il se trouvait chez son frère à Uccle, le 25 mars 2014. Selon l’enquête, le jour de la disparition de la victime, le GSM du prévenu a activé une borne couvrant la zone où a été découvert le corps plusieurs jours plus tard. Par ailleurs, son ADN a été décelé sur la ceinture de sécurité du conducteur, dans la voiture d’Yves De Bock, retrouvée abandonnée dans une rue le 1er avril.

Quant au mobile, la magistrate a insisté, comme la partie civile avant elle, sur le fait qu’Olivier De Bock était acculé. Ses sociétés étaient au bord de la faillite et son frère n’était plus d’accord que leur mère continue à le soutenir financièrement, sur base de l’héritage laissé par leur père. « S’il y a, il est vrai, de nombreux échanges de SMS entre les deux frères, cela ne signifie pas qu’il n’y avait pas de tension entre eux au sujet de l’argent », a souligné la procureure.

« Olivier De Bock était harcelé par ses créanciers et avait besoin d’aide immédiate. Il était véritablement au pied du mur. C’était une réelle descente aux enfers qui signifiait, outre la fin de ses activités professionnelles, la fin de sa vie sociale ’grand train’», a plaidé l’une des avocates de la partie civile. « Sa double personnalité, décrite par plusieurs témoins, a mené Olivier De Bock à commettre cet acte irréparable ».

La disparition d’Yves De Bock, un ingénieur de 54 ans, a été signalée le 26 mars 2014. Son GSM avait été localisé pour la dernière fois chez son frère, Olivier, à Uccle, la veille vers 15h00. Son corps sans vie a ensuite été découvert le 8 avril, dans un parc jouxtant l’autoroute E19, à hauteur de Lot, dans le Brabant flamand.

Les médecins légistes ont conclu que son décès remontait à environ deux heures après son dernier repas, pris avec sa maman dans un restaurant, le 25 mars vers 13h00. Ils ont également affirmé qu’il avait reçu des coups à l’arrière de la tête, provoquant une fracture du crâne, et d’autres coups au niveau du torse.

Olivier De Bock avait été interpellé le 18 juillet suivant et inculpé pour le meurtre de son frère. En avril 2019, il a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Bruxelles et condamné à 17 ans de prison. Il a ensuite interjeté appel. Olivier De Bock a toujours nié toute implication dans le décès de son frère aîné.

Les plaidoiries de la défense se tiendront jeudi matin et les répliques vendredi.