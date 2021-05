558.000 Bruxellois ont reçu leur première dose de vaccin

La vaccination pour les personnes de 41 ans et plus est ouverte depuis le 21 mai. Les personnes de 36 ans et plus peuvent quant à elles s’inscrire sur liste d’attente. Le déploiement de la vaccination dans la Région de Bruxelles-Capitale se poursuit bien.

Cette semaine, la vaccination des personnes sans domicile fixe par les équipes mobiles, débutée la semaine passée, se poursuit. Les équipes mobiles et les antennes locales de vaccination permettent de vacciner des publics plus difficiles à atteindre. Depuis le démarrage, 3.082 vaccins ont été administrés via le dispositif mobile. Prochainement, d’autres groupes cibles (travailleurs et travailleuses du sexe, personnes sans papiers) seront visés par ce dispositif.

Taux de vaccination en augmentation

Cette semaine, 59.000 doses de vaccins vont être administrées, dont 46.000 seront des secondes doses. La semaine prochaine, sur les 68.000 doses prévues, 39.000 seront des premières injections et 29.000 des secondes.

On observe une belle augmentation des taux de vaccination des personnes de 65 ans et plus. Le taux de vaccination des personnes de 85 ans et plus atteint maintenant 80 % et celui des personnes de 65 ans 76,5 %. Ce qui correspond à une progression de près de 6 % en trois semaines. Les actions et les efforts de sensibilisation entrepris par la Cocom et l’ensemble des acteurs de terrain et autorités communales, à travers notamment des antennes de vaccination locales, l’accompagnement personnalisé via les pharmaciens et les médecins généralistes, des initiatives de sensibilisation et d’aide à l’inscription dans les communes, etc., portent donc leurs fruits.