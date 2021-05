Bois de la Cambre: la Boum 3 et la Manifestation européenne pour la liberté ce samedi

Ce samedi 29 mai, le bois de la Cambre à Bruxelles sera à nouveau très occupé. La Boum 3 et la manifestation européenne pour la liberté y sont prévues. Les demandes de manifestations ont été déposées, mais aucune décision n’a encore été prise quant à leur autorisation ou non, selon le cabinet du bourgmestre de Bruxelles Philippe Close (PS). De nombreux « coronasceptiques » de l’étranger seraient également attendus.

Le Bois de la Cambre à Bruxelles pourrait connaitre une forte affluence samedi 29 mai. En effet, deux événements différents, La Boum 3 et European Demonstration for Freedom, ont déposé une demande d’autorisation pour occuper le parc. À l’heure actuelle, aucune décision n’a encore été prise à ce sujet, indique mercredi le cabinet du bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close.

L’enthousiasme entourant La Boum 3 semble être retombé, la page de l’événement Facebook ne compte que quelques centaines de personnes intéressées. En revanche, l’European Demonstration for Freedom, elle, rassemble plus de 20.000 personnes sur le réseau social. Il est fort probable que, à l’instar de La Boum 1 et 2, le Bois de la Cambre soit à nouveau très agité samedi.

La police de Bruxelles sera certainement présente sur place, mais à ce stade, aucune précision supplémentaire n’a été donnée. Le bourgmestre Philippe Close a refusé de fermer le parc au public. « Nous avons reçu les demandes et nous les examinons. Une communication à ce sujet suivra ultérieurement », a indiqué sa porte-parole Maïté Van Rampelbergh.

L’European Demonstration for Freedom attend également des manifestants et des invités étrangers. Willem Engel et Jeroen Pols, deux « coronasceptiques » néerlandais ont été annoncés comme intervenants de l’événement.