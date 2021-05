Différentes fresques seront réalisées pour célébrer les 100 ans de vies «Communes»

Depuis le 30 mars dernier, l’événement « 1921-2021 : 100 ANS DE VIES « COMMUNES » » célèbre les100 ans de la fusion de Bruxelles, Laeken, Neder-Over-Heembeek et Haren. De nombreuses activités sont prévues tout au long de l’année et, parmi elles, la réalisation de quatre fresques le long des berges du canal de Willebroek. Le choix de ces fresques a été ouvert à un vote citoyen. Cette campagne vient de se clôturer avec un large succès. Suite à cet exercice participatif, les artistes pourront tout prochainement démarrer la réalisation des fresques.

L’événement « 1921-2021 : 100 ans de vies « Communes » » sera marqué par une multitude d’activités culturelles et folkloriques. Quatre fresques seront réalisées, représentant chacune des entités réunies il y a 100 ans.

Du 20 avril au 20 mai, les habitant.e.s ont pu voter via www.100ansdeviescommunes.be, le site dédié à l’événement, et via des bulletins disponibles auprès des Maisons de Quartier et des Centres culturels. Durant cette courte période, 1.811 votes ont été recensés, démontrant l’engouement des habitants pour ce projet.

Plusieurs artistes

En collaboration avec le Parcours Street Art de la Ville de Bruxelles, les trois artistes s’apprêtent donc à escalader les échafaudages et dégainer leurs pinceaux :

LUCILE VAN LAECKEN et le collectif 10ème ARTE ouvriront le bal le 1er juin et termineront leur travail vers le 30 juin, illustrant, d’une part, un morceau d’histoire de Laekenet, d’autre part, faisant le portrait de Neder-Over-Heembeek. MADAME LA BELGE, quant à elle, mettra en images les singularités de Harenentre le 14 et le 24 juin.

Ces créations seront situées aux endroits suivants :

-Laeken : Chaussée de Vilvorde, sur les berges aux côtés du Pont Van Praet ;

-Neder-Over-Heembeek : Chaussée de Vilvorde 170, sur le ponton des clubs d’aviron R.S.N.B et U.N.B.;

-Haren : Pont de Buda, visible depuis la piste cyclable de la Digue du Canal 62 Bruxelles.

La fresque de l’artiste SOAZ (La Belle Hip Hop), qui avait lancé le début des célébrations, est terminée. Elle peut être admirée à la hauteur de la Place des Armateurs aux abords du centre-ville.

Les quatre entités se verront embellies de ces nouvelles œuvres réalisées par des artistes bruxelloises avec la participation active des habitants. Convaincue de l’importance d’inclure les citoyens dans notre projet de Ville, « 1921-2021 : 100 ans de vies ‘Communes’» est une belle occasion de nous retrouver autour d’un évènement fédérateur et festif qui met à l’honneur notre histoire, notre folkloreet nos identités multiples. » explique Delphine Houba, Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands Événements à la Ville de Bruxelles.