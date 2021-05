Bruxelles Mobilité colore la ville pour la Belgian Pride

L’événement qui n’a pu avoir lieu en présentiel a connu une édition 2021 assez particulière.

La Belgian Pride n’a hélas pas pu se dérouler normalement cette année. Pour soutenir la communauté LGBTQIA, les passages piétons à différents endroits de la région ont été habillés des couleurs de l’arc-en-ciel. Les fontaines Simonis et Montgomery sont devenues roses, l’éclairage des trémies des tunnels a été adapté en mode « rainbow » et des couples de même sexe sont apparus sur les lentilles des feux tricolores. À travers ces différentes initiatives, Bruxelles Mobilité contribue à diffuser le message de la diversité, de l’inclusion et de la solidarité.

« Par ces aménagements symboliques, on veut rappeler que notre région est accueillante et ouverte et que chacun, chacune peut y être qui il ou elle veut », a réagi la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt.

Découvrez la carte interactive avec toutes les réalisations : rainbowcity.brussels