La Terrasse 02 à Boitsfort est de retour à partir du 4 juillet

Avis aux amateurs de la terrasse 02, un coin reculé près de la forêt de Soignes, qui nous offre un moment de vacances en plein Bruxelles. Bien que les protocoles sanitaires ne permettent pas encore une réouverture 100 % normale, le concept sera bel et bien de retour dès le 4 juin jusqu’au 31 juillet.

Le duo qui est à la tête de la terrasse O2 a annoncé à nos confrères de la Dernière Heure, qu’il n’était pas question de zapper une édition supplémentaire. L’endroit est connu par chez nous. On peut y prendre un verre entre amis, goûter des plats au bord d’une piscine et surtout profiter d’un instant de détente.

Une édition covid safe

Durant une vingtaine de jours, les ouvriers vont construire la structure de la terrasse située en pleine verdure et avec le décor flamboyant de l’ancien hippodrome en arrière-plan. « Une telle organisation demande environ six mois. Nous l’avons mise sur pied en six… semaines. L’an dernier, nous avions dû annuler et nous avons perdu entre 50 000 et 75 000 euros de frais déjà engagés. Nous avons choisi d’investir (on parle de 500 000 à 600 000 euros) plutôt que se tourner les pouces. », ont confié les deux patrons à la Dernière Heure.

Mais cette édition 2021 sera néanmoins un peu spéciale, car il faudra respecter un protocole sanitaire strict. « Nous voulons être à la fois un endroit convivial et irréprochable. Des stewards Covid circuleront pour veiller à ce que tout se passe bien. »

La terrasse sera donc accessible du 4 juin au 31 juillet, les clients devront réserver leur place et ils seront répartis par table de quatre. De plus, ils pourront payer leurs consommations via une application mobile.