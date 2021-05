L’infobus 1819 de hub.brussels part à la rencontre des entrepreneurs bruxellois

Le but est d’aller à la rencontre des commerçants et entrepreneurs. - D.R.

hub.brussels, l’Agence bruxelloise pour l’Accompagnement de l’Entreprise, vient de donner le top départ à un nouveau service de proximité, l’Infobus du 1819. Cet Infobus aux couleurs du service 1819 – sillonnera la Région pendant 4 mois, de fin mai à fin septembre, afin d’aller à la rencontre de tous les commerçants et entrepreneurs et de répondre ainsi en direct à toutes leurs questions.

L’Infobus stationnera le 25 mai sur le square Albert Ier à Anderlecht et le 27 mai Place de la Résistance entre 10h30 et 16h30. Une première étape pour ces permanences mobiles mises en place en collaboration avec les communes et les acteurs locaux.

Le bus sillonnera ensuite différentes communes de la Région bruxelloise jusqu’à la fin du mois de septembre. L’itinéraire de l’Infobus sera mis à jour régulièrement sur le site www.1819.brussels/infobus.

La crise a montré combien l’accès à l’information était inégal parmi les habitants de la capitale. « L’objectif de cette nouvelle action est d’aller à la rencontre de tous les Bruxellois et Bruxelloises qui ont soif d’entreprendre. Les équipes du 1819 apporteront une information personnalisée au cœur de chaque quartier. Aussi bien au commerçant qui se pose des questions sur les aides disponibles qu’au jeune entrepreneur qui recherche un accompagnement pour démarrer son projet sur des bases solides », explique Annelore Isaac, directrice générale adjointe de hub.brussels.

Un soutien aux commerçants et à l’Horeca

La décentralisation des services du 1819 est une des nombreuses actions mises en place par la Région et hub.brussels depuis le début de la crise Covid-19. À côté des actions de soutien et d’accompagnement d’urgence lancées depuis mars 2020, hub.brussels travaille depuis plusieurs mois à la relance des secteurs économiques bruxellois les plus touchés.

Le bus se déplacera à plusieurs endroits stratégiques de la capitale. - D.R.

Un nouveau guide électronique à destination des (futurs) commerçants ou tenanciers d’établissements horeca vient d’être lancé et leur permet de retrouver beaucoup plus rapidement quantité d’informations.

Côté incubateurs commerciaux, plusieurs appels à candidatures sont en cours et deux nouvelles auberges espagnoles ouvriront prochainement à Jette et Woluwé-Saint-Lambert. « Le 1819 est un service essentiel pour tout entrepreneur ou futur entrepreneur qui souhaite accéder aux informations nécessaires à la bonne réussite de son projet. Délocaliser ce service via l’Infobus pour se rendre au cœur des quartiers bruxellois, c’est augmenter la possibilité de faire connaître les aides, primes et accompagnements que proposent la Région bruxelloise », confie Barbara Trache, secrétaire d’Etat à la Transition économique.

Enfin, la campagne RE ! BXL débutera bientôt et regroupera sur fond d’entrepreneuriat une série d’actions de communication positive censée rendre le sourire à toutes et tous avec un mook, une websérie, un agenda des bonnes nouvelles…