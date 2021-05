Coronavirus: la Wallonie passe la barre des 50% de vaccinés!

Le chiffre est symbolique, mais il est important : la Wallonie vient tout juste de passer la barre des 50 % de personnes (18 ans et +) ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19. Et ça va encore accélérer.

Ce mardi 25 mai, un Wallon sur deux de plus de 18 ans a désormais reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus. Une barre symbolique, mais aussi un signe que la vaccination avance bien au sud du pays. Quant aux personnes ayant déjà été vaccinées complètement, elles approchent le taux de 20 %. Par vaccination complète, on entend deux doses des vaccins les plus répandus (Pfizer, AstraZeneca, Moderna) ou une dose du Johnson & Johnson, qui ne nécessite qu’une injection.

Pour le moment, la Wallonie vaccine 200.000 personnes par semaine. La capacité de vaccination va encore augmenter, avec l’arrivée annoncée, d’ici moins de deux semaines, de 400.000 doses par semaine. La Région déploie donc de nouvelles capacités de vaccination et convoque à tour de bras. Les plages horaires sont d’ailleurs déjà bien remplies jusqu’à la fin de la semaine prochaine. Si le rythme se maintient, on devrait atteindre les 70 % de vaccinés (au moins une dose) pour la fin juin.

Bouillon a terminé, Farciennes à la traîne

Nous vous le révélions la semaine dernière, Farciennes, commune voisine de Charleroi, est quelque peu à la traîne en Wallonie. Il est vrai qu’elle a la population la plus jeune de la région, mais ça n’explique pas tout. Pour tenter de rattraper le retard, et « a fin d’encourager la vaccination de tous et pour offrir une couverture vaccinale maximale sur l’ensemble du territoire, l a Walloniedéploiera une nouvelle antenne de vaccination à Farciennes », indique le cabinet de la ministre Morreale (Santé). « La nouvelle antenne de proximité de Farciennes, qui sera située au centre culturel de la commune, sera active la semaine du 31 mai, de 9h à 21h les jours de semaine et de 9h à 16h le samedi, sur au moins 2 lignes. Les plages de rendez-vous sont ouvertes depuis le week-end dernier dans l’outil Doclr de réservation en ligne. L’expérience sera évaluée pour la suite. »

La nouvelle antenne de Farciennes reprendra les plages horaires de celle de… Bouillon (province de Luxembourg), qui va fermer ses portes « à l’exception des secondes doses programmées », précise-t-on chez la ministre. « L’ensemble de la population locale visée a eu l’opportunité de se faire vacciner dans cette antenne de proximité. »