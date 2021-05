La cérémonie s’est tenue en petit comité.

Ce 24 mai 2021, le musée juif de Bruxelles a commémoré la mémoire de Myriam et Emmanuel Riva, Alexandre Strens et Dominique Sabrier, abattus froidement le 24 mai 2014 par le djihadiste Mehdi Nemmouche . Cet attentat meurtrier fut le premier d’une longue série touchant des personnes de toutes appartenances, ciblant la culture et l’intelligence.

La cérémonie a réuni des représentants de la communauté juive bruxelloise , ainsi que Rudi Vervoort (PS), ministre-président de la Région bruxelloise et Philippe Close (PS), bourgmestre de Bruxelles.

Sur Twitter, le ministre-président a indiqué qu’il n’oubliait pas « cet acte ignoble ».