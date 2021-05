Kompany: «Même si le Real Madrid m’appelle, qu’aurais-je à y gagner?»

Il croit plus que jamais au projet anderlechtois.

Vincent Kompany a donc réussi la gageure de ramener l’Europe à Anderlecht. Bien sûr, la petite cerise qui était attendue sur le gâteau mauve n’est pas venue, dimanche à l’Antwerp, mais « VK » était malgré tout fier du travail accompli.

« Ce soir encore, mes joueurs ont énormément donné et méritent du repos. J’ai été très exigeant avec eux, plus qu’aucun entraîneur ne l’a été avec moi durant ma carrière et il est donc important qu’ils pensent à autre chose, qu’ils se libèrent l’esprit pour revenir plus frais, parce que je vais continuer dans cette voie la saison prochaine.

Vous savez, je me suis tant donné pour ce projet qui me tient, qui nous tient, à cœur, que je ne vais pas m’arrêter en si bon chemin. Mon but, maintenant, c’est de faire mieux la saison prochaine, à tous les niveaux. Serai-je encore là dans douze mois ? Vous savez, même si le Real m’appelle, alors que je ne suis pas au niveau de Clement ou Blessin en Belgique, qu’aurais-je à y gagner ? Aller là-bas pour mon cv et me faire virer ? Vous savez, je suis quelqu’un d’ambitieux mais avant tout fidèle. J’ai joué ici de 6 à 20 ans et cela fait trois ans que je suis revenu. Soit 17 ans de ma vie. J’ai aussi passé 11 ans à City.

Je ne suis pas quelqu’un qui s’enflamme dans un sens ou dans un autre après un succès ou une défaite. Je sais juger mon travail qu’il soit bon ou mauvais mais je dois encore énormément apprendre en tant que coach. Je ne peux juger du futur, de ce que la contre-partie jugera à mon sujet. Mais ce projet anderlechtois, j’y crois… »