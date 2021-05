Sambi Lokonga n’exclut pas un départ d’Anderlecht

Grosse déception dans le camp mauve après le revers concédé à l’Antwerp.

Après 13 minutes de jeu, Anderlecht a été réduit à dix. L’exclusion de Miazga, c’est d’ailleurs le tournant de ce match remporté par l’Antwerp (1-0). Buteur, c’est Didier Lamkel Zé qui envoyait ensuite son club sur la 3e marche du podium alors que le RSCA termine dernier des Playoffs 1 et devra passer par les tours préliminaires de la Conference League afin d’être européen la saison prochaine.

La déception était palpable dans le discours d’Albert Sambi Lokonga, interviewé par nos confrères d’Eleven Sport : « Après une carte rouge aussi rapide, c’est toujours très difficile. La 4e place finale ? On peut toujours faire mieux, c’est certain. L’an prochain, il ne faudra plus faire autant d’erreurs dès le premier match. Il faudra se montrer aussi plus régulier afin d’éviter les hauts et surtout les bas ».

Reste à voir s’il restera au RSCA… « Je ne sais pas si c’était mon dernier match à Anderlecht. Je ne suis pas pressé de partir. Mais s’il y a tout ce qu’il faut pour partir sur la table, je pourrais en effet quitter le club bruxellois ».