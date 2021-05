La Bruxelloise Grow It Yourself aux concours européens des Mini-Entreprises

Grow It Yourself. - D.R.

Après deux finales intenses, les jurys venus des différents partenaires de Les Jeunes Entreprises ASBL ont annoncé, ce jeudi 20 mai, les deux équipes qui représenteront la Belgique francophone aux concours européens des Mini-Entreprises et du Young Enterprise Project (YEP) organisés par JA Europe. L’une d’entre elles est Bruxelloise.

« C’est au total 15 prix qui ont été remis » explique le Directeur de LJE (Les Jeunes Entreprises), Thierry Villers. « Outre les deux projets de l’année, ces prix visent notamment à récompenser l’innovation, les aspects digitaux, durables, sociétaux… »

Cette année, les deux finales se sont déroulées en direct sur les réseaux sociaux, le 12 mai pour le YEP et le 19 mai pour les Mini-Entreprises. « C’est un dispositif unique que nous avons mis en place tant pour les finales que pour la remise des prix de ce 20 mai. Cette année, nous avons vu à quel point les jeunes se sont démenés pour réaliser leurs projets malgré la crise covid. Nous avons voulu bien clôturer cette année pour mettre en lumière et remercier les plus de 600 projets entrepreneuriaux qui ont vu le jour en Belgique francophone », ajoute le directeur de LJE.

Du côté des Mini-Entreprises, c’est donc Grow It Yourself qui a remporté le premier prix. Le groupe est issu du Lycée Émile Jacqmain à Bruxelles. Durant un an, ils ont commercialisé « tout le nécessaire pour planter et cultiver son propre jardin aromatique d’intérieur ».

Dans l’enseignement supérieur, pour le YEP, c’est « Just Wood & More » qui s’est démarquée. Ce groupe de la Haute École de la Province de Liège a développé un « projet sur la location de jeux en bois innovants destinés aux événements publics et privés grâce à l’intégration d’un support digital. »

Les gagnants participeront aux deux concours européens organisés dans le cadre du Gen-E 2021 Entrepreneurship Festival qui se tiendra du 29 juin au 15 juillet.