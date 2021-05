Action de solidarité avec la Colombie au Mont des Arts à Bruxelles

Diverses organisations belges et la communauté des Colombiens en exil ont tenu à manifester leur solidarité dimanche place de l’Albertine au Mont des Arts à Bruxelles à ce pays d’Amérique latine secoué par des manifestations antigouvernementales qui ont déjà fait des dizaines de morts ces dernières semaines.

Les manifestations actuelles sont les plus sanglantes que la Colombie ait connu depuis celles contre les violences policières en 2019 et 2020. La nouvelle vague de contestation trouve son origine dans la réforme fiscale controversée voulue par le gouvernement de Bogota, dont on pouvait craindre qu’elle affecte surtout les pauvres et les citoyens de la classe moyenne. Si le gouvernement colombien a retiré sa réforme, les manifestants entendent également dénoncer l’action des forces de l’ordre et réclamer la démission du président conservateur Ivan Duque.

Sur les banderoles déployées par les manifestants à Bruxelles pour exprimer leur colère face aux événements qui se déroulent en Colombie, on pouvait notamment lire «SOS Colombia», «Colombian Lives Matter» et «Stop de genocide in Colombia». De nombreuses personnes arboraient également des drapeaux colombiens et portaient des vêtements traditionnels.

Parmi les exigences des protestataires figuraient notamment l’arrêt des violences exercées par la police à l’encontre des manifestants, le respect des droits de l’homme et en particulier le droit de manifester pacifiquement. Ils ont également demandé à la Commission européenne de suspendre l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Colombie.