Le centre de vaccination de Forest réorganise les entrées et les sorties dès lundi

« Dès ce lundi 24 mai 2021, les entrées et sorties du centre de vaccination de Forest changent en raison d’un réaménagement : L’entrée et la sortie pour les vaccinations se feront via la Chaussée d’Alsemberg 203. L’entrée et la sortie pour le testing et les vaccinations pour les personnes à mobilité réduite restent via l’Avenue Jupiter 201. Des stewards placés stratégiquement aux entrées et sorties aideront les personnes (dont celles à mobilité réduites) à trouver leur chemin entre les deux portes qui se situent de part et d’autre du même bâtiment. Via une optimalisation opérationnelle et des flux, cette nouvelle configuration du centre de vaccination a pour objectif de mieux accueillir les citoyens », indique Fatima Boudjaoui, la porte-parole de la Commission communautaire commune.