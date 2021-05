Pour Anderlecht, l’enjeu du match contre l’Antwerp est considérable

Analyse

Les Mauves le savent : le titre et la Ligue des champions ne sont plus accessibles à l’entame de cette dernière journée des « Champions Playoffs ». Pour autant, l’enjeu est encore considérable. En effet, s’ils ne s’inclinent pas à l’Antwerp, ils termineront à la 3e place, synonyme de Coupe d’Europe assurée au moins jusqu’au mois de décembre. Ce qui constituerait une belle cerise sur le gâteau pour les supporters qui ont été éloignés de leur équipe durant une bonne partie de la saison.

Ce troisième strapontin se révélera donc beaucoup plus attractif puisqu’il donnera accès aux barrages de l’Europa League. Un tour que le troisième de notre championnat pourrait même éviter dans deux cas de figure : si Chelsea gagne la Ligue des champions et finit hors du top 4 en Premier League ou si Villarreal remporte l’Europa League et termine à la 5e ou 6e place en Liga. Deux scénarios tout de même peu plausibles… mais pas impossibles ! Surtout, les Mauves seraient assurés d’être européens au minimum jusqu’au mois de décembre puisque, en cas d’élimination lors du barrage, ils seraient reversés en Conference League, cette nouvelle compétition mise sur pied par l’UEFA pour permettre à des formations de moins grande envergure d’avoir voix au chapitre sur le Vieux Continent. Une compétition toutefois moins prestigieuse et moins lucrative que la « C2 ».

Une 4e place, quant à elle, proposerait une offre nettement moins alléchante puisqu’elle ne donnerait accès qu’à la Conference League. Et encore, pas directement aux poules mais à son tour préliminaire. Avec, dès lors, le risque de voir l’aventure européenne se terminer dès le mois d’août.

C’est dire, donc, si cette rencontre revêt une importance capitale pour le RSCA. Mais également pour ses supporters, soulagés d’avoir vu leur équipe retrouver des couleurs et de l’allant en cette fin de saison. « Terminer 3e serait vraiment un beau bonus après une telle campagne », analyse David, fidèle abonné du RSCA. « Retrouver l’Europe fait naturellement plaisir (NDLR : les Mauves n’y ont pas participé lors des deux dernières saisons). Évidemment, on espère plutôt pouvoir prendre part à l’Europa League car cela garantirait des adversaires plus prestigieux, et de chouettes déplacements en perspective. Mais encore faudra-t-il qu’on puisse les faire (sourire) ».

« Commencer en Europa League serait en effet peut-être plus opportun que d’attaquer directement avec la Ligue des champions », déclare un autre fidèle, Vivian, qui n’a pas manqué de déjà renouveler son abonnement pour la saison prochaine. Une campagne lors de laquelle les espoirs seront grands. « On sent que la sauce est en train de prendre avec Kompany. La preuve en a été avec le match face à Bruges de ce jeudi où on est parvenu à revenir à 3-3 alors qu’on était mené 1-3. En début de saison, on n’aurait probablement jamais réussi un tel come-back. À voir désormais ce qu’il se passera durant l’intersaison, en espérant que la direction parviendra à conserver une bonne partie du noyau. Et ce afin que Kompany ne doive pas repartir de zéro. Si c’est le cas, alors je pense qu’on vivra une très bonne prochaine campagne ».

Une saison qui pourrait être d’autant plus agréable si les Mauves ne s’inclinent pas ce dimanche. Ils savent ce qu’ils ont à faire…