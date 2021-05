Une pétition demande plus de zones de liberté pour les chiens à Bruxelles

De plus en plus de Bruxellois possèdent un chien et laissent régulièrement leur ami à quatre pattes courir librement dans les espaces verts, bien que cela ne soit pas toujours permis. « L’incident dans le parc Duden a une fois de plus démontré l’importance des zones de liberté », estime Carla Dejonghe, la députée Open VLD à l’origine de la pétition.

** **** ****** *** ******* ******* **** ** **** ***** ** ******* ******* * ******** ** ****** *** ** ***** ********** *** ****** **** ** ********* **** ******* ****** ********* *** *********** * ***** ********** *** *** ****** **** ****** ******** **** ** **** ****** ***** ***** * ******** ** ************ *** ********* ************ *** ****** ** ************ ****** **** *** **** ** *********** ******* ********* *********** *************** *********** ****** ******* ******* ****** **************** ** ***** ****** ** ***** ********** **** ********* *** *************** ******** ***** ********* ********* *********** *** * ********** ****** *** ********* **** ********** ********* *********** *** *** ******** ******* ** ******** **** ******* ** ****** ************ ******* ** ***** ** ******** ***** ** **** ************ ** ******* ************ **** ***** ** **** *** ********** ************* ** ** **** *** ******** ********** ************ ** ********** *** *** ************ ************ ******** *** *** ************** ** ****** **** ** **** ** **** ********* ** ***** ** ******* ******** ******* *** *** ******* ** *** ******** ************ * ******** *** ** ******** ** ****** ** ** ********** ****** ***** *** *********** **** *** ************** ** ********* ***** ********* *** *** ****** **** ******** **** ******* *** *********** ** **** ** ****** *************** **** ******* ****** ******* ***** ** ********** ** ***** *********** *** ****** *** ** **** *** ***** ************ ********** ********* ** ******* ***** ** ************ ************* ** *** **** ********* ** **** ********* ** ****** **** ****** ** ***** ** ****** ******* *** *** ****** ** ***** ** ********** *** ****** ** ********* **** ****** ******* ***** ** ***** ************ **** *** ***** *************** ******************* ** **** *** ******* ****** *** ******* ********* ** ********* *** **** ************ *** *********** ******* ******* ***** ** ********** ** ** ** **** ********** *** ******* *** ********* *** *** *** **** ***** *** ******* ************** **** ** **** *** ********** **** ** ****** *** *** ********* ** ********* ** ****** ************ *** *** ****** ******* ****** ** ***************** ******* ***** ********* ***** *** ***** **** ******* ** ********* *** * ********* ** *** **** ** *** ********** ******* ********** ********* ********* ** **** **** *** ******* *** ********* **** *** **** ** *********** ******* ** *** ************* ****** *** ******** *** *** ****** ** ******* *** ***** ***** ** ******* ************** ********* ******** ** ******* *********** *** ********** *** ** ********** ** ********** ** *** ******* ** ********** **** ******* *************** *** ***** ** **** ******* ********* *** ******* ****** ** ***** ** ***** *** *********** ** ** ****** ****** ************ ** ******* ******* ***** ******* ********** ******** ****** ** ** ****** ** ******* ****** ***** ***** ****************** ******* ***** *********