Les réalisateurs de Bad Boys for Life enseignent à filmer avec un smartphone

Cinquante jeunes bruxellois se sont retrouvés samedi au hub Capital de l’entrepreneur Hassan Al Hilou pour y débuter une formation en 10 ateliers destinée à développer leurs compétences numériques et audiovisuelles. Ce samedi, ils ont pu bénéficier des conseils de Adil El Arbi et Bilall Fallah, les réalisateurs de Bad Boys for Life

Près de 400 jeunes se sont inscrits à ce parcours et 50 d’entre eux ont été retenus.

Les deux réalisateurs ont donné des cours. - Belga

Du 22 mai au 8 septembre, ils apprendront les diverses ficelles du métier, allant du développement d’un concept, de l’écriture de scénarios et de la production au montage et à la distribution. Plusieurs grands noms de l’industrie cinématographique, ainsi que des créateurs de contenu en ligne, partageront leur expertise sous la forme de séances d’exercices pratiques et de questions-réponses.

Le travail des jeunes sera ensuite présenté au public dans le courant du mois d’octobre.