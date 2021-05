Sacs verts: Bruxelles-Propreté ne collecte plus que les réglementaires

22/05 08:00 → 22/05 15:00

L'avant-midi, les vents soutenus se décaleront vers le centre puis l'est du pays avec des rafales de 70 à 80 km/h. Lors d'une averse intense localement un peu plus. En cours d'après-midi, le vent s'orientera entre l'ouest et le sud-ouest et redeviendra progressivement modéré.