Une dizaine de coursiers pour l’Horeca réclament de meilleures conditions de travail

Le collectif Coursiers en Lutte a rassemblé une dizaine de coursiers à vélo et en scooter travaillant pour des plateformes de livraison de repas, vendredi vers 18h00, avenue Louise à Bruxelles.

Afin de réclamer de meilleures conditions de travail, ceux-ci se sont élancés ensuite à travers les rues de la capitale pour rallier d’autres coursiers aux abords des restaurants qui livrent le plus de repas, et pour sensibiliser les clients de ces établissements aux difficultés de leur travail.

« L’objectif aujourd’hui, c’est qu’on se fasse entendre. On est mal payé, on fait parfois des longues distances pour livrer et on a beaucoup d’attente entre les courses, dans le froid et sous la pluie. Or, on n’est pas payé à l’heure, on est payé à la course », a expliqué Hicham, coursier pour des plateformes de livraison de plats de restaurants, telles que Deliveroo ou Uber Eats. « En plus, certains restaurants ne nous respectent pas. »

Le collectif Coursiers en Lutte appelle à une amélioration des conditions de travail des coursiers à deux roues à Bruxelles, ainsi qu’à revoir à la hausse leurs salaires et à leur fournir une assurance contre les dommages physiques, l’invalidité ainsi que contre le vol et la dégradation de leurs vélos.

Il réclame également une reconnaissance des livreurs au statut indépendant, plus précaire, qui sont souvent des sans-papiers, des chômeurs ou des mineurs d’âge, mais aussi la fin des contrôles de police en nombre pour les coursiers en scooter.