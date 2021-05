L’ICHEC et Woluwe-Saint-Pierre lancent le Sustainability Challenge

Avec l’appui de la commune de Woluwe-Saint-Pierre, du mardi 25 au vendredi 28 mai, l’ICHEC organise le Sustainability Challenge.

Pendant quatre jours, cinq entreprises locales challengeront des étudiants en management sur les défis majeurs qu’elles rencontrent au quotidien, pour augmenter leur impact positif en ces temps incertains. Une initiative tournée vers les solutions économiques créatives, durables et locales.

L’ICHEC Brussels Management School propose une formation tournée vers les enjeux du Développement durable afin de sensibiliser les étudiants mais surtout d’agir en étant que futurs managers et entrepreneurs responsables. Dans ce cadre, l’ICHEC organise pour la 10ème année le Sustainability Challenge.

Dans ce séminaire de co-création et d’innovation, les étudiants de Master 2 en gestion d’entreprise et ingénieur commercial sont invités à mettre les compétences acquises durant cinq années au service de problématiques sociétales rencontrées par les acteurs du tissu socio-économique local. Pour ce faire, ils se consacreront pendant quatre jours à des business models concrets et proposeront des solutions durables, du point vu économique comme sociétal. La volonté est de privilégier des entreprises et des organisations locales.

« Ancrer nos enseignements dans des enjeux socio-économiques locaux de notre commune représente une magnifique opportunité pour nos étudiants de travailler sur des problématiques réelles et concrètes ! Pouvoir rencontrer et échanger avec les divers acteurs de cet écosystème donne encore plus de sens aux solutions qu’ils veulent développer », indique l’ICHEC.

Catherine Dal Fior, coordinatrice du Sustainability Challenge de l’ICHEC - D.R.

En quelques chiffres, chaque année, environ 180 étudiants, en groupe, mixés par option (finance, nord-sud, marketing, etc.) accompagnées par 20 coachs de profils différents (la plupart professeurs) s’impliquent dans ce challenge.

Des futurs diplômés

Cette année, cinq entreprises locales de Woluwe-Saint-Pierre ont été sélectionnées :

· Babl’ market – un supermarché coopératif

· Nuke Mapu – un magasin zéro déchet

· Chef à table – un traiteur et des cuisines partagées

· Chez Seny – la cafétéria de l’ICHEC

· Eugène Chocolatier

« Comment attirer de nouveaux membres coopérateurs ? », « Comment convaincre du zéro-déchet ? », « Quelles alternatives aux contenants à usage unique pour le take away ? » : autant de questions auxquelles les groupes d’étudiants seront invités à répondre en collaboration directe avec les entrepreneuses et entrepreneurs, du 25 au 28 mai.

Le vendredi 28 mai, le jury, composé des coachs et de responsables communaux, se réunira pour évaluer les solutions innovantes qui seront présentées.

« Voir nos commerces de proximité et les managers de demain réfléchir ensemble à des solutions d’avenir me réjouit ! La commune soutient pleinement l’ICHEC dans sa volonté de dialoguer avec les entreprises locales, spécialement en cette période compliquée. Des belles réflexions en perspective ! », ajoute Antoine Bertrand (Ecolo), échevin de la Vie économique locale.