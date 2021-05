Les Bruxellois de 41 ans et plus peuvent se faire vacciner

Une attention particulière reste néanmoins toujours de mise pour les personnes les plus vulnérables (les 65+ et les personnes présentant des facteurs à risque), qui sont invitées à prendre un rendez-vous pour être protégés contre le coronavirus.

La vaccination pour les personnes de 41 ans et plus est ouverte dès ce 21 mai à partir de 18 heures, Les personnes de 36 ans et plus peuvent quant à elles s’inscrire sur liste d’attente. Le déploiement de la vaccination dans la Région de Bruxelles-Capitale se poursuit donc bien.

Nous encourageons les personnes les plus vulnérables à prendre rendez-vous sans plus tarder car les bénéfices directs de la vaccination sont plus importants chez elles. Elles évitent de présenter une forme sévère de Covid-19.

Elles peuvent appeler le Call center 02/214.19.19 qui effectuera les démarches d’inscription ou s’inscrire facilement via le site Internet Bru-Vax. Si nécessaire, elles peuvent se faire aider par un proche, par le pharmacien de quartier, ou par leur médecin traitant. Il existe par ailleurs des initiatives communales, comme des call-center ou encore des points d’inscription locaux. Les Tennoodois et les Molenbeekois sont accompagnés par leurs communes qui souhaitent ainsi répondre à la fracture digitale et de mobilité. Les personnes en incapacité totale de se déplacer vers un Centre de vaccination ont en plus la possibilité de se faire vacciner à domicile, soit par une équipe mobile, soit par leur médecin. Pour en bénéficier il faut contacter son médecin.

Au-delà de l’objectif sanitaire et solidaire d’atteindre plus de 70 % de citoyens immunisés, il est directement question de leur santé. Surtout dans le contexte de l’annonce d’un déconfinement partiel possible, ce qui signifie que la population sera potentiellement en contact avec plus de personnes qu’auparavant, il est conseillé à chacun et à chacune de se protéger par la vaccination et bien sûr le respect sans relâche des gestes barrière.

Situation vaccinale

Cette semaine, près de 539.000 personnes ont reçu leur première dose de vaccin.

Plus de 539.000 vaccins ont été administrés, dont un peu plus de 387.000 pour les premières doses et un peu plus de 152.000 pour les deuxièmes doses.

Dans les 10 centres de vaccination bruxellois, plus de 314.000 doses de vaccins ont été administrées.

Les équipes mobiles et les médecins généralistes ont déjà administré 2.501 premières doses de vaccins.

Via la plateforme Bru-Vax, plus de 285.000 Bruxellois.es ont pris un rendez-vous pour se faire vacciner et plus de 18.000 personnes sont inscrites sur liste d’attente.