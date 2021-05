Tensions chez DéFI: Sambreville jumelle avec la section de Woluwe-Saint-Lambert

Ce jeudi, une nouvelle fois, Olivier Maingain, bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert et ancien président de DéFI, a tenu à montrer son soutien à Philippe Kerbush et Monique Félix de Sambreville. Les deux sections locales de DéFI Sambreville et Woluwe-Saint Lambert vont jumeler.

** ****** ** ******* ****** ***** *********** * *********** *** **** ** ******* ** ************** *********** ********* *********** ** ********************* ** ****** ********** ** ************ *********** *********** *** ******** ***** ** ******************** ** ** ************ ************** ******* **** ********** ********* ** ******** ******** *** ******** ** ***** ******** ** ******* ** ****** ** ******** ***** ***** ***************** *** *********** ********** **** ************ *** *** ******** *** ******* *********** ************** ** ************** ** *** **************** ******* *** **** ******** ******* ****** ********** ******** ***** ***** ** ************* ** ************** *** ******** ******* ** ***** ** ********* ** *********** ***** ********* ** ** ********* ** ******* ** ******************** *********** ** **** ********** ******* ** ****** ** ****** ** ** ********* ******* *** ************* *** ***** ** ******* ********* ** ** ******* ** ************ ******* *** ******* ******* ************ ********** *** *** *** ****** ********** ** ********* ** *********** ****** ** **** ** ******** **** *** ********** ********** ** ***** ** ********* *************** ** ******* ** ** ****** *********** ** ***** *** ** ** ***** ******** ******** ***************** ***************** *** ******************** ***** ** ******** ** *********** ** ************* ************* ******** ************* ********* ************** **** *** ***** ************** ********* *** ************ ** ****** ** ** ******* ******* ** ********* *** ***** *********** ***** *** ******* ** ********* *** **** ********* ** ********** ** *** *********** ********* ********* **** **************** ******* ** ****** ** **** ****** *** ************* ** ******* ** ************* ************* **** ** ********* *** ********* ******* ** ** ********* ** ***** *********** *** ******* ****** *********** ** ********** ******** ***** ** ********* ** ** ***************** ***** ********