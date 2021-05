Le gouvernement bruxellois subventionne 47 asbl d’insertion par le logement

Le gouvernement bruxellois a marqué son accord jeudi à l’octroi d’un agrément et d’une subvention de fonctionnement aux 47 associations œuvrant à l’insertion par le logement (AIPL). Le montant total des subventions est de 4.044.811,19 euros, a précisé jeudi la secrétaire d’Etat au Logement Nawal Ben Hamou (PS) .

L’ensemble des subventions a fait l’objet d’une indexation 2%.

Les AIPL sont des associations agréées et subventionnées par Bruxelles Logement. Elles visent l’insertion par le logement de personnes en situation de précarité sociale.

«Ces acteurs de terrain réalisent un travail essentiel, en première ligne face aux difficultés que rencontrent les Bruxellois(e)s les plus fragiles pour accéder à un logement décent. Il s’agit d’un travail d’autant plus important dans le cadre de la pandémie de covid-19 qui a des répercussions importantes sur les plus vulnérables», a commenté Mme Ben Hamou.

Deux nouvelles associations bénéficieront d’un agrément de la Région : l’ASBL Diogène, active dans la réinsertion des personnes sans-abri et l’ASBL Singa qui travaille à l’intégration des personnes récemment arrivées sur le territoire belge, avec ou sans statut de réfugié.

L’agrément et les subventions structurelles qui l’accompagnent permettront à ces deux ASBL de disposer de moyens plus conséquents pour accompagner ces publics spécifiques, a encore précisé la secrétaire d’Etat au Logement.