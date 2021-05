Vanzeir, Footballeur Pro de D1B?

La saison de Division 1B terminée, certains prix restent encore à distribuer. Et notamment celui du Foorball Pro de l’année en D1B Pro League qui sera décerné le 24 mai prochain. Un trophée qui récompensera le meilleur joueur de la saison dernière et où, sans surprise, les trois principaux dynamiteurs de la série ont été plébiscités. Ainsi, Dante Vanzeir, le buteur de l’Union SG (19 buts) sera aux prises avec Georges Mikautadze (Seraing) et Marlos Moreno (Lommel). Un trio qui, tout au long de l’année, aura fait parler la poudre.

