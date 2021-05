Jürgen Conings introuvable: 250 policiers et militaires sont à ses trousses!

Dès mardi, le virologue Marc Van Ranst, son épouse et leur fils de 12 ans ont été placés en lieu sûr par la police fédérale, loin de leur domicile situé en province d’Anvers. Cela fait 10 mois que le virologue est placé sous surveillance policière (la police passe dans sa rue toutes les 20 minutes et assure sa protection lors de ses déplacements) mais la menace est montée d’un cran depuis la cavale et la lettre de Jürgen Conings.