Bruxelles se dote d’une «Loi climat» pour renforcer son action

Le projet de « loi climat bruxelloise » a été adopté en commission environnement du Parlement bruxellois. Une loi ambitieuse, portée par Alain Maron, ministre bruxellois de la Transition climatique, de l’Environnement et de l’Énergie.

Ce mercredi 19 mai, le ministre Alain Maron (Ecolo) en charge de l’Environnement et de la Transition climatique a présenté le projet de « loi climatique bruxelloise » aux députés lors de la commission Environnement. Depuis de nombreuses décennies, les appels des scientifiques à agir rapidement pour lutter contre le réchauffement climatique se font de plus en plus pressants.

Véritable préoccupation pour de nombreux étudiants et citoyens, ces derniers ont manifesté à travers des grèves et des marches pour le climat. Le gouvernement, au travers de son ordonnance climat, vise à ancrer en droit bruxellois des objectifs climatiques ambitieux, à confirmer l’engagement de toutes les compétences gouvernementales dans l’atteinte des objectifs climatiques, à garantir l’évaluation annuelle, publique et démocratique des avancées vers ces objectifs.

Une action climatique ambitieuse

« L’ordonnance fixe les objectifs régionaux pour atténuer les émissions directes et indirectes des gaz à effets de serres, les principes généraux guidant son action en faveur du climat, la planification de ses politiques publiques en matière climatique, l’établissement d’un comité d’experts climat indépendants, l’intégration d’objectifs stratégiques climatiques dans les notes d’orientation des organismes publics, l’interdiction d’installation de chauffage au charbon (dès septembre 2021) et au mazout (dès 2025) », a résumé le ministre en commission.

Ainsi, la « loi climat » rend obligatoire une réduction de minimum 40 % des gaz à effet de serre (GES) en 2030 et l’ambition de tendre vers la neutralité climatique en 2050. Cela devra se faire selon un principe de solidarité interrégional et international (ne pas reporter les émissions vers d’autres territoires). « Pour atteindre nos objectifs ambitieux, il est nécessaire que l’action repose sur un large soutien des citoyens, des acteurs sociaux, économiques et institutionnels, des associations, des initiatives de transition et des pouvoirs locaux », a insisté le ministre.

Cinq principes

Le projet d’ordonnance fixe cinq principes spécifiques à prendre en considération lors de l’élaboration et la mise en œuvre et de l’application de la politique climatique. Selon le principe de justice sociale et de transition juste, la prévention et la réduction de la précarité et des inégalités sociales font partie intégrante des politiques climatiques.

Le pouvoir public régional et les autorités locales agiront de concert afin de renforcer mutuellement l’efficacité des mesures prises à chaque niveau de pouvoir (principe de mutualité). La Région reconnaît et soutient les actions des citoyens, entreprises ou encore association pour développer et contribuer aux enjeux environnementaux (principe de contribution citoyenne).

Le principe de progression cristallise la volonté de toujours avancer. Enfin, le principe de réduction intégrée de la pollution entend que la politique climatique ne peut être menée au détriment de la biodiversité, de la qualité de l’air, de l’eau ou d’autres composantes de l’environnement.

« L’ensemble de ces principes guidera l’action du gouvernement et du législateur pour faire de la transition climatique une réussite collective et inclusive », a ajouté Alain Maron.

Implication de tous

Chaque ministre et chaque organisme régional devront intégrer des objectifs climatiques dans leurs objectifs pluriannuels. Pour assurer une évaluation transparente et objective des politiques menées, un rapport annuel réalisé par un comité d’experts indépendants sera rendu public, sera discuté à l’occasion d’un « Jour Climat » institué au sein du Parlement bruxellois.

Au final, le texte a été adopté à 9 voix pour, une contre (N-VA) et trois absentions. « Le temps de la stratégie est dépassé, on attend du concret », a justifié Aurélie Czekalski. « Vu ce goût de trop peu, le manque d’ambition le groupe MR s’abstient sur l’ensemble du projet. » Le cdH s’est également abstenu estimant, principalement, qu’il y avait encore trop de zones d’ombre.

« Le vote en faveur de la ‘loi climat’ par la commission environnement du Parlement bruxellois représente une étape clé pour l’évolution de la politique climatique en Région de Bruxelles-Capitale. La Région dispose maintenant d’un cadre de gouvernance climatique fort et de leviers indispensables pour répondre à l’urgence climatique. La « loi climat » ancre également le principe de transition juste, confirmant l’ambition du Gouvernement de ne laisser personne au bord du chemin », s’est réjoui Alain Maron dans un communiqué.

Désormais adoptée en commission, cette « loi climat » sera prochainement soumise au vote en séance plénière du Parlement bruxellois.