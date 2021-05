Uccle exige la construction du pôle multimodal Albert comme prévu

Alors que le terminus de la ligne de métro 3 était initialement prévu dans l’arrière-gare de la future station Albert, les travaux actuels ne le prévoient plus. Le bourgmestre d’Uccle, Boris Dilliès, enjoint donc la ministre de la Mobilité à revoir son plan.

Le 7 mai dernier, le bourgmestre d’Uccle, Boris Dilliès (MR), s’est rendu sur le chantier de la station Albert devant accueillir la future ligne de métro 3 qui reliera les quartiers Nord et Sud de Bruxelles.

À l’origine, la station Albert, située à Forest, était vouée à devenir une station intermodale de premier plan devant accueillir, outre la ligne de métro 3, les lignes de tram 51, 4 et 7. Ce projet nécessitait des travaux pour réaliser la mise en place d’une arrière-gare. Techniquement faisables, ceux-ci avaient déjà été budgétisés par la STIB. Or, le permis d’urbanisme octroyé à la STIB et les travaux actuellement en cours ne permettront pas de créer pleinement cette station intermodale.

« J’ai en effet j’ai pu constater lors de ma visite que seule la création d’un terminus pour les lignes de tram 51 et 4 est prévue. Le tram 7 conservera donc son terminus à Vanderkindere », constate le maïeur d’Uclle. « Faute de place pour le tram 7 dans ce pôle multimodal (ligne venant de la moyenne ceinture, avenue Legrand, Churchill, Vanderkindere pour finir, dans le projet initial, à Albert N.D.L.R.), les usagers devront descendre à l’arrêt Vanderkindere et reprendre le tram 4 pour rejoindre la future station Albert où se situera la ligne de métro 3. »

Boris Dilliès. - Elio Germani

Ainsi, un citoyen venant de la Bascule qui désire se rendre à la gare du Midi devra effectuer deux correspondances au lieu d’une actuellement, ce qui peut constituer une double peine pour l’utilisateur. Pour Boris Dilliès, « dans le contexte que nous connaissons et alors que la ministre de la Mobilité ne cesse de nous vanter les alternatives à la voiture, cette situation est inacceptable. On ne peut décemment inviter les citoyens à opérer un ‘shift modal’ si cette transition s’avère plus compliquée et moins rapide. »

Pour permettre au tram 7 d’avoir son terminus à Albert, et donc aux usagers du transport en commun d’avoir une correspondance efficace et rapide entre le tram et le métro, la construction d’une arrière-gare au niveau -1 de la Station Albert est nécessaire, selon le bourgmestre. « Je demande à la ministre de la Mobilité, madame Van den Brandt, d’enjoindre la STIB de déposer une nouvelle demande de permis d’urbanisme permettant de créer une arrière-gare dans la foulée des travaux en cours et de créer ainsi une station pleinement multimodale comme prévu initialement. »