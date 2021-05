Maron: «On aurait préféré diminuer les avantages fiscaux» des voitures de société

Le ministre bruxellois de l’Environnement et de l’Energie Alain Maron (Ecolo), dont le parti fait pourtant partie de la majorité au fédéral, a émis des réserves mercredi matin sur le tout récent accord trouvé au sein de l’exécutif fédéral pour « verduriser » le parc automobile, et plus précisément ses voitures de société.