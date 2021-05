Un relevé vaccinal disponible pour les Bruxellois

Les Bruxellois ont à présent la possibilité d’imprimer leur relevé de vaccination reprenant les informations de vaccination contre le Covid-19 à partir du Réseau Santé Bruxellois. Ils peuvent aussi directement mettre à jour leurs données personnelles.

Une solution qui a été mise en place en attendant l’arrivée du « Digital Green Certificat » européen, prévue pour le mois de juin. Fruit d’une collaboration entre le Réseau Santé Bruxellois, Abrumet, Fratem et la Commission communautaire commune, le relevé vaccinal est disponible via ce lien : https ://brusselshealthnetwork.be, dans un délai de 48h après l’administration du vaccin. Ce relevé permet au patient d’avoir une trace papier officielle de sa vaccination.

Pour accéder au relevé de vaccination, via le portail du Réseau Santé Bruxellois, il suffit de cliquer sur le bouton vert qui permet d’accéder directement aux données Covid-19. Les internautes ont alors accès à leur relevé de vaccination mais aussi aux résultats de test Covid-19.

Ceux qui n’ont pas donné de consentement au partage électronique de leurs données de santé auront accès uniquement à leur relevé de vaccination Covid-19 et pendant 15 jours aussi à leurs résultats de test Covid-19. Pour bénéficier des services du Réseau Santé Bruxellois et avoir accès à toutes ses données médicales, nous invitons tous les Bruxellois à donner leur consentement au partage électronique de données dans le cadre de la continuité des soins.

Ceux qui ont déjà donné leur consentement au partage électronique de leurs données de santé auront également accès à la liste de tous les documents partagés (parmi lesquels les résultats de test Covid-19) par les différents prestataires de soins qui les soignent. Ils pourront les ouvrir et les consulter si l’institution (hôpital par exemple), autrice du document, en a ouvert l’accès au patient. Le portail MyHealthViewer donne également accès aux données de vaccination, tout comme le portail fédéral www.masante.belgique.be où sont aussi disponibles les résultats de test. Il n’est cependant pas encore possible d’en imprimer un extrait via ce dernier canal.

Une authentification sécurisée avec une carte d’identité électronique ou l’application Itsme est nécessaire pour accéder à tous les portails de santé du pays.

Exemple. - D.R.

Inge Neven, directrice du service Hygiène de la Cocom, se réjouit que « tous les Bruxellois qui le souhaitent peuvent désormais télécharger et imprimer leurs données vaccinales en français, en néerlandais ou en anglais, à partir du Réseau Santé Bruxellois ».

« La mise à disposition de ce relevé de vaccination Covid pour les citoyens bruxellois est le résultat de multiples collaborations (médecins, bénévoles, partenaires techniques), à tous les niveaux, qui ont permis de le développer dans l’urgence pour que les données puissent être enregistrées, puis rendues accessibles au public », ajoute Christine de Bray, directrice du Réseau Santé Bruxellois.

Mettre à jour ses données personnelles

Si vous constatez que certaines données liées à votre vaccination contre la Covid-19 sont erronées ou manquantes, le Call Center bruxellois, joignable via le 02/214.19.19, prendra en charge les demandes des citoyens.

« Grâce à ce relevé temporaire de vaccination, les personnes vaccinées seront en mesure de détecter si, malgré tout le soin apporté par chacun tout au long du processus, certaines données sont manquantes ou incorrectes. Certains problèmes techniques ont également pu survenir. Collaborer en signalant ces éventuelles erreurs à la Cocom permettra à celle-ci d’effectuer les corrections nécessaires. Les équipes sont prêtes à aider chaque citoyen afin de lui permettre d’obtenir, en juin, le Digital Green Certificate », précise Christine de Bray.