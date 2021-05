Instagram supprime le compte Balance ton folklore

18/05 11:00 → 18/05 19:00

Aujourd'hui, nous prévoyons d'intenses averses, localement orageuses. D'importantes quantités de précipitations en peu de temps sont à craindre. On n'exclut pas non plus la possibilité d'avoir de la grêle ou de fortes rafales de vent. Dans le nord-ouest du pays, ce risque sera moins marqué même si une averse orageuse locale pourrait également s'y produire.