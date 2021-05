Enquête ouverte suite à la découverte d’un homme blessé dans le quartier Aumale

Un véhicule se serait encastré dans un poteau au coin de l’avenue Auber dans le quartier Aumale à Anderlecht, dans la nuit de lundi à mardi. Un coup de feu aurait également été entendu. Un homme a été blessé dans des circonstances encore floues. Une enquête est ouverte.

Que s’est-il passé cette nuit dans le quartier Aumale à Anderlecht ? La question anime plusieurs de nos lecteurs depuis ce matin.

Un homme a été blessé au coin de l’avenue Auber, nous confirme-t-on en off. Selon un riverain, une voiture se serait encastrée auparavant et un coup de feu aurait été entendu. Les circonstances des faits et l’état de santé de la victime nous sont inconnus à l’heure d’écrire ces lignes, le parquet de Bruxelles se contentant de confirmer « qu’une instruction est en cours. »