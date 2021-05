Disparition de Sofiane Al Ouazen à Anderlecht

Le dimanche 16 mai 2021 vers 22h25, Sofiane AL OUAZEN, un homme âgé de 36 ans, a subitement quitté l’hôpital Erasme, situé route de Lennik à Anderlecht, avant de pouvoir être pris en charge. Depuis, il ne s’est plus manifesté. M. AL OUAZEN mesure environ 1m80 et est de corpulence moyenne. Il a des cheveux châtains, des yeux bleus et des paupières fort rouges. Au moment de sa disparition, il portait une veste bleu foncé, un jean bleu clair et un masque chirurgical bleu. Si vous avez vu Sofiane AL OUAZEN ou si vous connaissez l’endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs au 0800 30 300 . Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu