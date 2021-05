Atelier cyberharcèlement: Etterbeek encourage ses élèves à agir contre ça

Les jeunes sont en contact avec internet et les réseaux sociaux de plus en plus tôt. Très rapidement ils sont devenus un outil de harcèlement. Afin de sensibiliser les élèves au cyberharcèlement, le service Prévention d’Etterbeek fait le tour des écoles. Une action d’autant plus importante que la crise sanitaire a augmenté le temps passé derrière un écran.

