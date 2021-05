Le jury est composé pour juger les présumés meurtriers de Sebastian à Laeken

La cour d’assises de Bruxelles a choisi, lundi après-midi, sept hommes et cinq femmes pour composer le jury qui aura à juger, dès le 26 mai, Hubert Mystkowski, Daniel Poplawski, Lukasz Sredzinski, Monika Nazarczuk et Kinga Poplawska. Les quatre premiers sont accusés du meurtre de Sebastian Hurcewicz, commis en mars 2017 dans le quartier Bockstael à Laeken, et la dernière est accusée de s’être abstenue de venir en aide à la victime. Par ailleurs, le troisième est également accusé d’avoir soumis la victime à la torture.

