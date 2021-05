Molenbeek: le festival Bruxellons aura lieu cet été au château du Karreveld

Les équipes du Festival Bruxellons ! ont décidé de maintenir la programmation du Festival 2021.

Les équipes du Festival Bruxellons ! ont décidé de maintenir la programmation du Festival 2021 et de vous convier à la fête estivale des arts de la scène, devenue une vraie tradition.

« Avec le soutien inconditionnel de la commune de Molenbeek-Saint-Jean, et celui que nous espérons de la Fédération Wallonie Bruxelles, le Festival se tiendra donc dans le respect des mesures Covid, avec des jauges réduites, car votre sécurité – mais aussi celle de nos artistes, de nos techniciens et de nos bénévoles – est notre priorité. Le fait que nous jouions en plein air est évidemment un avantage sanitaire évident », commentent les organisateurs dans un communiqué.

Chaque année, le festival Bruxellons met en avant une nouvelle création avec l’adaptation en français d’une comédie musicale à succès. Pour 2021, le choix s’est porté sur Blood Brothers, une comédie musicale de Willy Russel’s. Trois spectacles seulement ont dépassé les 10.000 représentations d’affilée à Londres : Les Misérables, Phantom of the Opera et Blood Brothers. Pendant 24 années, ce musical a fait rire les Anglais mais surtout les a émus par l’histoire inoubliable de Mrs Johnstone et de ses deux jumeaux séparés à la naissance…