Ganshoren lance sa campagne contre l’homophobie

17 mai, date de la journée internationale contre l’homophobie. La commune de Ganshoren lance sa campagne de communication et de promotion de la diversité. « Il est important de montrer que la commune de Ganshoren lutte contre tous les types de discrimination et qu’elle désire marquer son engagement en faveur de la diversité. En Belgique, de récents évènements ont montré qu’ il y avait encore, malheureusement, trop souvent de discriminations et de violences envers la communauté LGBTQIA+ », commente Grégory Rase (DéFI), échevin de l’égalité des genres.

« Ce type d’action est importante pour la commune, il faut sensibiliser un maximum la population, le service prévention le fait d’ailleurs au quotidien », poursuit Jean-Paul Van Laethem (ProGanshoren), président de l’ASBL en charge de la Prévention.

«Aucune violence n’a sa place dans notre commune. Tous ceux qui prônent l’amour et le vivre ensemble sont les bienvenus », ajoute le bourgmestre Pierre Kompany (ProGanshoren).

Grégory Rase (DéFI) rappelle qu’un collage éphémère sur la thématique LGBTQIA+ sera visible du 17 au 21 mai sur la façade du centre culturel « la Villa de Ganshoren ».

Cette campagne contre l’homophobie sera visible sur les réseaux sociaux de la commune. De plus, une campagne d’affichage est actuellement lancée sur le territoire communal.