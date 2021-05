Saint-Josse poursuit sa politique de sécurisation du logement public

Après les immeubles de plus de 10 logements, c’est au tour des bâtiments comportant 4 à 10 logements d’être sécurisés.

La politique de sécurisation et de digitalisation des logements communaux de Saint-Josse se poursuit. Dans les semaines qui viennent, la petite vingtaine d’immeubles comportant entre 4 et 10 logements sera entièrement sécurisée et digitalisée, cela concerne près de 90 ménages.

Pour rappel la dizaine d’immeubles de plus de 10 logements a déjà été sécurisée (badges, sas d’entrée sécurisés, caméras). Cela concernait près de 120 ménages. La même politique est également menée dans le logement social (HBM de Saint-Josse).

À terme, tous les logements publics posséderont une ouverture avec badge et une fermeture via des bandeaux électromagnétiques (volet sécurisation) ainsi qu’une interphonie via GSM permet de retransmettre l’appel en cas d’absence du résidant (volet digitalisation).

D.R.

« J’estime qu’il faut pouvoir tirer le maximum des nouvelles technologies pour sécuriser le patrimoine locatif public et ainsi améliorer le bien-être de ses occupants », déclare Philipe Boïketé (PS), échevin du Logement et de l’Informatique.