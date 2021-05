Vers une Région bruxelloise numériquement responsable

La Région bruxelloise compte près de 30 administrations qui fonctionnent et offrent toutes un service au public grâce aux technologies numériques. Pourtant, une utilisation plus sobre des technologies permettrait de réduire l’impact sur l’environnement. Le Centre d’informatique de la Région bruxelloise (CIRB) lance donc un vaste programme non seulement pour évaluer mais également pour mettre en place des recommandations afin de développer une Région numériquement responsable.