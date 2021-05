Malgré le confinement, les vols de vélo ont encore augmenté à Bruxelles en 2020

Malgré la pandémie et contrairement à d’autres délits, le nombre de vols de vélo a encore augmenté à Bruxelles en 2020, avec près de 4.500 vols déclarés. Cela constitue un frein à la pratique du vélo, estiment les élus libéraux David Weytsman et Marion Van Offelen. Et ils avancent plusieurs mesures pour y remédier.

