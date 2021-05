Un projet de logement aux étages du Passage du Nord à Bruxelles

16/05 18:00 → 17/05 21:00

AVERTISSEMENT ORAGE Ce soir, nous prévoyons localement encore des averses orageuses avec risque de rafales et éventuellement un peu de grêle. Lundi, nous prévoyons à nouveau de fortes averses, localement orageuses, et pouvant donner lieu à de la grêle, à de fortes rafales de vent et à d'importantes quantités de précipitations en peu de temps.